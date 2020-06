Anzeige

Handel Textil-Einzelhandel in der Krise Dem Textil-Einzelhandel in Bayern geht es schlecht. Schuld ist die Corona-Krise. Jetzt gibt es eine Rabattschlacht.

Mail an die Redaktion Der Modehandel wirbt mit Rabatten. Foto: Martin Gerten/dpa/Symbolbild

München.Die Corona-Krise sorgt für eine Rabattschlacht im bayerischen Textil-Einzelhandel. Schon jetzt gebe es „Rabattaktionen ohne Ende“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Hintergrund sind die Corona-Zwangspause und die seither nur schleppend anlaufenden Geschäfte. Derzeit lägen 40 Millionen Artikel in den bayerischen Textilgeschäften: „Wenn die Kunden so zurückhaltend bleiben, verdoppelt sich das bis in den Sommer.“ Das werde dann zu noch weiteren Rabatten führen.

