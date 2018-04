Ausstellungen

Textilmuseum zeigt Kleider aus Briefmarken und Bauplänen

Das Augsburger Textilmuseum zeigt in den kommenden Monaten die Recyclingmode des Berliner Künstlers Stephan Hann. „Die ästhetische Besonderheit der Arbeiten von Stephan Hann liegt in ihren Materialien verborgen“, teilte das Museum mit. „Sie bestehen lediglich aus dem, was wir für gewöhnlich gar nicht beachten.“ Die Mode des Designers entsteht aus Bauplänen, Briefmarken, Plastiktüten, Filmstreifen, Telefonbuchseiten, Getränkeverpackungen oder alten Fotos.