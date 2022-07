Bamberg „Thank you and Prost“: Steinmeier beendet Franken-Tour

Zum Abschluss seiner Tour mit rund 150 nach Deutschland entsandten Botschaftern und Vertretern internationaler Organisationen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bamberg besucht. Erzbischof Ludwig Schick zeigte ihm am Dienstagabend den Dom, danach ging es für die Delegation in den Rosengarten der Bamberger Residenz. Er habe die Vielfalt des Landes zeigen wollen, betonte Steinmeier zum Abschluss der Franken-Tour, die in Nürnberg begonnen hatte.

dpa