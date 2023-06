Kino „The Persian Version“ eröffnet Filmfest München

Das Filmfest München wird in diesem Jahr mit „The Persian Version“ von Regisseurin Maryam Keshavarz eröffnet. Die Filmemacherin ist eine von vier Ehrengästen, die das Filmfest am Donnerstag bekannt gab. Der Film erzählt die Geschichte von Leila und ihren iranischen Eltern, die in den 1970er Jahren in die USA ausgewandert sind.

dpa