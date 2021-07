Anzeige

Prozesse Theaterchef bald wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht Der Intendant der Komödie im Bayerischen Hof, Thomas Pekny, ist wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt worden.

Mail an die Redaktion Thomas Pekny, Intendant der Komödie im Bayerischen Hof. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der Prozess gegen ihn soll am Donnerstag (22. Juli) vor dem Landgericht München I beginnen, wie auch Peknys Anwalt Florian Zenger auf Anfrage bestätigte. Weiter wollte er dazu zunächst nichts sagen. Pekny selbst wollte sich ebenfalls nicht zu dem Verfahren äußern: „Ich möchte das nicht kommentieren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die Staatsanwaltschaft München I wirft dem 67-Jährigen vor, mehrfach betrunkene Frauen nach dem Oktoberfest angesprochen und mit in die Proberäume seines Theaters in München genommen zu haben. Dort soll er sich an den schlafenden Frauen vergangen und die Taten gefilmt haben. Angeklagt sind drei Fälle aus den Jahren 2015 und 2016.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers waren die Ermittlungen nach einer Anzeige im Jahr 2018 ins Rollen gekommen. Die Vorwürfe lauten auf sexuellen Übergriff, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und schweren sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

