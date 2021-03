Anzeige

Kirche Theologe Bedford-Strohm wirbt in der Impfdebatte fürs Gönnen Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wirbt dafür, Corona-Geimpften mögliche Vorteile zu gönnen.

Mail an die Redaktion Heinrich Bedford-Strohm bei einem Termin. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Hannover.„Können wir denen, das ist die Frage für mich dahinter, die kein Risiko mehr bedeuten, das nicht gönnen, dass sie sich wieder freier bewegen können, und uns darauf freuen, dass wir es bald auch wieder können?“, fragt der bayerische Landesbischof in einem am Mittwoch veröffentlichten Video auf seinem Facebook-Kanal. Das sei vielleicht eine der größten Aufgaben in diesen verrückten Zeiten. Es ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob Geimpfte das Virus noch übertragen können.

In den vergangenen Wochen mit Debatten darüber, ob Geimpfte und Genesene wieder Restaurants und Theater besuchen oder Reisen unternehmen dürfen, während andere noch warten müssen, habe Bedford-Strohm öfter an ein Wort aus dem „Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg“ gedacht: „So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.“

© dpa-infocom, dpa:210310-99-763762/2