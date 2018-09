Medizin Therapie statt Ausweglosigkeit Seit 25 Jahren gibt es die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik in Regensburg. Die aktuellen Fallzahlen steigen deutlich.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Alle drei bisherigen Chefärzte der Klinik: Begründer Dr. Linder (Mitte) und die beiden aktuellen Nachfolger Dr. Rexroth (links) und Dr. Brunner.Foto: Pfeifer

Regensburg.Unsichtbar, schleichend, gesellschaftlich tabuisiert – es ist nur wenige Jahrzehnte her, dass Menschen mit ernsten psychischen Erkrankungen noch ignoriert, belächelt oder in Anstalten weggesperrt wurden. In der heutigen medizinischen Generation wird das Thema endlich mit dem Ernst angepackt, den es verdient. Nicht zuletzt aufgrund drastisch steigender Fallzahlen.

Regensburg ist bereits seit einem Vierteljahrhundert bei dieser medizinischen Bewegung dabei. Im Januar 1993 eröffnete die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) am Bezirksklinikum auf dem Galgenberg. Dort setzte man von Anfang an auf Therapie und Entstigmatisierung. Heute ist der Name der Klinik um den Fachbereich Psychotherapie verlängert auf „KJPP“.

„Sie leisten exzellente Arbeit“, lobte Franz Löffler, Bezirkstagspräsident und damit politischer Ansprechpartner, bei der 25-Jahr-Feier der KJPP am Donnerstag. In seiner Rede lobte er auch die Ausbildungstätigkeit, die die Klinik seit Juli verstärkt betreibt. Die 1,3 Millionen Euro, die der Bezirk in den nächsten sechs Jahren bezuschusst, seien gut angelegtes Geld, so Löffler.

Der Bezirkstagspräsident erinnerte sich im Anschluss zurück an die Eröffnung der regionalen Teilstelle in Cham vor 15 Jahren und wie groß nach wie vor die Zurückhaltung bei dem Thema sei. Heute besteht das Oberpfälzer Netzwerk neben dem Zentrum in Regensburg noch aus regionalen Niederlassungen in Weiden, Amberg und eben Cham. Diese kamen erst ab der Jahrtausendwende dazu.

Die Geschichte der KJPP beginnt offiziell 1993, als die Klinik unter dem Gründungsdirektor Dr. Klein die Pforten öffnete. Ein kleiner medizinischer Bau mit einer Kapazität von rund 30 Betten. Dr. Martin Linder wurde erster Chefarzt der Einrichtung.

Von Irrenanstalt zu Klinik



Die frühere Geschichte begann aber eigentlich schon vor über 150 Jahren. Anno 1852 eröffnete in Regensburg die „Königliche Kreisirrenanstalt Karthaus-Prüll“. Knapp 100 Jahre später beschloss der Bezirksrat, auf der Burg Burglengenfeld eine erste psychiatrische Einrichtung speziell für Kinder und Jugendliche einzurichten.

Beide Anstalten hatten eine gemischte Geschichte. Wirkliche Behandlung konnten sie nicht bieten. Es ging mehr darum, die Patienten zu verwahren. Besonders die Regensburger Anstalt und die dortigen T4-Programme im Dritten Reich sind ein dunkelschwarzes Kapitel in der Medizingeschichte Regensburgs.

Doch vor einem halben Jahrhundert änderte sich der medizinische Blick auf psychische Krankheiten drastisch. Deren Behandlung wurde als eigener Fachbereich anerkannt. Und es wurde unterschieden zwischen therapierbaren psychischen Störungen und geistigen Behinderungen.

Heute gehören zur KJPP neben den Psychiatern eine ganze Reihe an fächerübergreifenden Therapeuten, von Ergotherapie bis Kunst- und Musiktherapie. Gegen den Fachkräftemangel, der auch in der Psychiatrielandschaft akut grassiert, soll ein nagelneuer eigener Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie helfen. So sollen nicht nur Medizinstudenten an Regensburg gebunden werden, sondern möglichst auch der Ärztemangel in der restlichen Oberpfalz bekämpft werden.

Denn so wichtige Arbeit die KJPP auch leistet und so freudig das 25-jährige Jubiläum gefeiert wurde: Es ist nicht alles eitel Sonnenschein für die Einrichtung. Dr. Christian Rexroth, als einer von zwei Chefärzten zuständig für das oberpfalzweite Netzwerk, sieht bei den aktuell stark steigenden Fallzahlen psychischer Erkrankungen in nicht allzu ferner Zukunft Kapazitäts-Probleme, trotz nagelneuer Gebäudeanbauten. In Oberpfalz-Nord sei der größte Versorgungsbedarf in ganz Bayern. Bereitschaftsdienste wären schon stark belastet.

Große Aufgaben in der Zukunft



Welche große Aufgabe in Zukunft auf die KJPP zukommt, veranschaulichte Dr. Romuald Brunner, zweiter Chefarzt und Lehrstuhlinhaber, in seinem Festvortrag. Darin widmete er sich dem Thema des „selbstschädigenden Verhaltens“. Vom Ritzen und Selbst-Verbrühen bis hin zum vollendeten Suizid. „Man muss damit rechnen, dass die Fälle in den nächsten Jahren drastisch steigen werden,“ muss Brunner vorhersehen. Therapie müsse früh beginnen. Denn die Hälfte aller psychischer Erkrankungen beginnt um das 14. Lebensjahr. In der Pubertät.

Hier seien auch alle gefragt. Eltern dürften keine Scham haben, ihre Kinder untersuchen zu lassen oder gar eigene psychische Probleme dem Arzt darzulegen. Gleichzeitig sollen Schulen in die Pflicht genommen werden, noch näher hinzusehen. Denn gerade in der Schule ließen sich Störungen erkennen, so Dr. Brunner. Schulbezogene Intervention sei bereits höchst erfolgreich getestet. Nicht zufällig waren bei der 25-Jahr-Feier am Donnerstag im Publikum viele Schulleiter.

Von den insgesamt 200 000 Jugendlichen, die in der Oberpfalz leben, wird geschätzt, dass 20 Prozent psychische Auffälligkeiten zeigen. 10 Prozent leiden an einer psychischen Störung. Seit 1993 wurden über 10 000 Patienten in der KJPP behandelt. Die KJPP, seit 2006 vom Gesundheitsunternehmen medbo betrieben, hat seit 1993 die Bettenkapazität enorm gesteigert, von rund 30 auf heute über 130. Trotzdem gibt es Wartezeiten. Auch der Bereitschaftsdienst hat zunehmend Arbeit: 2006 waren oberpfalzweit nur 6,3 Prozent der Patienten Notfälle, zehn Jahre später schon 25,3 Prozent.