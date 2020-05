Anzeige

Fussball Thiago kann sich Karriereende bei Bayern vorstellen Spielgestalter Thiago (29) hätte nichts dagegen, bis zum Ende seiner Laufbahn beim FC Bayern München zu spielen.

Mail an die Redaktion Münchens Thiago hält den Pfosten. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Barcelona.„Das wäre ein wunderbarer Club, um eine Karriere zu beenden“, sagte der Profi in einem Interview der spanischen Zeitung „La Vanguardia“. Er fügte aber hinzu, dass das nicht von ihm allein abhänge. Der Mittelfeldakteur spielt seit 2013 für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Sein aktueller Vertrag läuft bis zum Sommer 2021, eine Ausdehnung des Zusammenarbeit ist in Arbeit.

Nach Karriereende würde Thiago gerne in Katalonien leben, wo er vor seinem Wechsel nach München für den FC Barcelona auflief. Den Fußball hat er, wie er sagte, mit der Muttermilch aufgesogen. Er ist der Sohn des brasilianischen Weltmeisters von 1994, Mazinho.

Natürlich würde er auch gerne mit seinem Bruder Rafinha (Celta Vigo) zusammenspielen. „Aber das ist sehr schwer“, sagte er. Thiago wurde in Italien geboren, lebte als Kind einige Jahre in Brasilien und zog dann nach Spanien. „Ich glaube nicht an den Patriotismus, ich glaube nicht an die Flagge. Ich habe nirgendwo Wurzeln geschlagen“, sagte Thiago. Er hat die spanische und die brasilianische Staatsbürgerschaft.

Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung Thiagos wirtschaftliche, aber keine sportlichen Auswirkungen auf den Profifußball haben. „Die Transfers werden billiger, es wird Gehaltskürzungen geben... da wird sich was ändern. Aber auf der sportlichen Seite, nichts“, sagte er.

Die wohl bald beginnenden Spiele vor leeren Rängen sieht er als notwendiges Übel. „Es ist schade. Aber wir verstehen, dass man antreten muss, um die Spielzeiten zu beenden und den tiefen wirtschaftlichen Absturz der Clubs abzufedern. Wenn ich die Wahl hätte, dann immer volle Plätze“, sagte er.