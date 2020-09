Anzeige

Fussball Thiago zum Wechsel: „Schwierigste Entscheidung“ Für Fußballprofi Thiago waren beim Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool nur sportliche Gründe und die Suche nach neuen Herausforderungen ausschlaggebend.

Thiago hält den Ball. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Berlin.„Ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sportkarriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel in diesem wunderbaren Club beschließen, in dem ich in sieben Jahren als Spieler gewachsen bin - Triumphe, Freude und auch harte Zeiten“, sagte der 29 Jahre alte Spanier am Freitag in einer emotionalen Video-Botschaft auf seinen sozialen Kanälen.

In München, der Säbener Straße und in der Allianz-Arena habe er „fantastische Momente erlebt - mit meiner Bayern-Familie, die mich so gut behandelt und jede Sekunde geliebt hat“, würdigte Thiago den Triple-Gewinner und versicherte: „Meine Entscheidung ist rein sportlicher Natur. Als Fußballspieler will ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln. Bayern wird immer meine Heimat sein.“

Er sei am meisten stolz darauf, „dass ich als junger Mann voller Träume in München angekommen bin und jetzt völlig gefüllt mit einem Club, mit einer Geschichte und einer Kultur abreisen werde“, betonte der spanische Nationalspieler. „Hier habe ich eine Tradition lieben gelernt, von der ich mich jetzt verabschiede.“

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sagte am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz zur Personalie Thiago: „Es gibt nicht wirklich etwas zu sagen, weil ich erfahren habe, dass es nicht offiziell ist, bis es angekündigt wird. Ich bin kein Ansager, also weiß ich nicht, was ich sagen kann. Aber es sieht ziemlich vielversprechend aus.“