Entertainer Thomas Gottschalk für guten Zweck an Supermarkt-Kasse

Riesenrummel hat es in einem Regensburger Supermarkt gegeben, als Entertainer Thomas Gottschalk (72) dort für eine Stunde an der Kasse saß. Dort sammelte er ehrenamtlich Spenden für den Kinderschutzbund. „Ich gehe selber einkaufen, aber fragen Sie mich nicht, was die Butter kostet“, sagte der Moderator. Eine Abteilung meidet er beim Einkauf allerdings: „Es ist natürlich so, dass ich immer schnell am Zeitschriftenstand vorbeihusche.“ Meist sei aber sein Kollege Florian Silbereisen vorne drauf.

dpa