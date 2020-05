Anzeige

Thomas Gottschalk ohne Corona-Angst: „Ich bin krisenfest" Thomas Gottschalk hat in der Corona-Krise keine große Angst um sich selbst.

Entertainer Thomas Gottschalk steht neben Karina Mroß auf dem roten Teppich. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

München.„Ich bin krisenfest“, sagte der 69 Jahre alte Entertainer der Zeitschrift „Bunte“. Mit 15 seien in seiner Heimatstadt Kulmbach die Pocken ausgebrochen. Er habe den sauren Regen, Tschernobyl und die Volkszählung überlebt. „Außerdem ein Dutzend Intendanten der ARD und des ZDF, fünf Päpste und gefühlte 100 SPD-Vorsitzende. Nichts davon hat mir meinen Humor und den Glauben an das Gute im Menschen genommen.“ Am 18. Mai wird Gottschalk 70 Jahre alt.