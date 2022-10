Fußball Thomas Müller mit Bayerischem Sportpreis ausgezeichnet Bayern-Star Thomas Müller ist mit dem Bayerischen Sportpreis geehrt worden. Der Fußball-Nationalspieler erhielt den Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten. „Thomas Müller ist einer der größten Fußballer der Geschichte - leistungsstark, selbstbewusst und dabei immer cool und sympathisch. Er ist eine Identifikationsfigur für Bayern in der ganzen Welt“, sagte am Freitag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Thomas Müller gestikuliert. Foto: Tom Weller/Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

München.Müller (33), der an diesem Wochenende wegen eines Magen-Darm-Infekts dem FC Bayern in der Bundesliga fehlen wird, sagte: „Bayern ist meine Heimat, auf den Fußball wie auf mein ganzes Leben bezogen, daher freut mich diese Auszeichnung natürlich ganz besonders.“

Der Bayerische Sportpreis zeichnet nach eigenen Angaben jedes Jahr Stars und Initiativen aus, „die in besonderer Weise die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen und das Sportleben ideenreich gestalten.“

Die Auszeichnung wird seit 2002 in verschiedenen Kategorien vergeben. Im vergangenen Jahr hatte Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl, die bei Olympia in Tokio zweimal Gold geholt hatte, den Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten bekommen.

Die Gala zum Bayerischen Sportpreis findet am Samstag (19.00 Uhr) in der „BMW Welt“ am Münchner Olympiapark statt.