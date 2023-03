Tiere Thüringen schießt Wolfshybriden ab: Waren auch in Franken

Drei der im vergangenen Jahr in Thüringen und Franken gesichteten Wolfs-Hund-Mischlinge sind im thüringischen Wartburgkreis abgeschossen worden. Damit sei die Suche nach den Wolfshybriden zunächst beendet worden, teilte das Thüringer Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Seit Beginn der Aktion Mitte August 2022 und nach dem Abschuss der drei Jungtiere in den vergangen Monaten liefere das Monitoring seit längerer Zeit in Thüringen keine Hinweise mehr auf die Hybriden. Mitte November seien die Tiere auch in Bayern nachgewiesen worden - aktuell gebe es auch dort keine Nachweise von Hybriden, so das Ministerium. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet.

dpa