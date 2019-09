Wetter Tief „Klaus“ könnte Wiesn-Besuch verregnen Herrschte zum Wiesn-Auftakt noch strahlender Sonnenschein, müssen die Besucher zum Wochenstart sich entweder regensicher anziehen oder es sich in den Festzelten gemütlich machen: „Tief „Klaus“ bringt in der Nacht zum Montag vom Westen her erste Tropfen nach Bayern mit“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Sonntag.

Mail an die Redaktion Autos fahren durch Starkregen auf einer Straße. Foto: Britta Pedersen/Archiv

München.„Im Laufe des Tages wird dann einiges an Regen fallen und es mit etwa 15 Grad in München deutlich kühler.“ Etwas milder soll es demnach in Norden Bayerns mit bis zu 19 Grad werden.

Am Dienstag bleibt es dem Wetterexperten zufolge mit etwa 20 Grad überwiegend trocken. „Mittwochs und donnerstags wird es bei rund 18 Grad wechselhaft und zeitweise nass“, sagte der Meteorologe. Ab Freitag können sich die Wiesn-Flanierer dann freuen: Mit bis zu 24 Grad wird es wieder deutlich wärmer und es bleibt nach Angaben des Meteorologen fast überall in Bayern trocken.