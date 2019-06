Brände Tiefgaragenbrand in Domspatzengymnasium In der Tiefgarage des Musikgymnasiums der Regensburger Domspatzen hat ein Auto gebrannt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Hinweisschild steht vor dem Gymnasium der Domspatzen. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Regensburg.Dabei sei nach ersten Schätzungen ein sechsstelliger Schaden entstanden, teilte das örtliche Amt für Brand- und Katastrophenschutz am Montag mit. Während des Feuers am Sonntagabend hielten sich demnach drei Klosterschwestern in dem Gebäude auf; sie blieben unverletzt. Hitze- und Rauchentwicklung beschädigten vier weitere Autos in der Tiefgarage. Die Einsatzkräfte belüfteten den Chorraum und das Parkhaus mit einem Hochdrucklüfter. Die Brandursache und Details zum Schaden waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.