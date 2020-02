Verkehr „Tier ausgewichen“: Autofahrer schwer verletzt Ein 41-jähriger Autofahrer ist bei Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) schwer verletzt worden - nach eigenen Angaben, weil er einem Tier auswich.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Gundelfingen.Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann angegeben, dass er auf der Bundesstraße 16 in der Nacht zum Mittwoch dem Tier ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam. Er wurde mit seinem Auto in einen Graben geschleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.