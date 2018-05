Finanzen Tiere sind uns lieb – und teuer Die vielen Fundtiere belasten die Tierheime der Region. In Cham verklagte ein Heim einige Gemeinden wegen der Kosten.

Von Julia Weidner

Die Deutschen lieben Tiere. Die Zahl der Vegetarier stieg in den letzten Jahren stetig, die der Hunde- und Katzenhalter auch. Nur leider lässt die Begeisterung für die neuen Familienmitglieder schnell nach. Bald fehlt die Zeit und Muße, mit dem Hund Gassi zu gehen. Die Tiere landen in den nächstgelegenen Tierheimen oder werden sogar ausgesetzt. Die Zahl der Fundtiere steigt immer weiter an, vor allem vor Katzen können sich die Tierschutzvereine in der Region kaum retten. 150 Fundtiere wurden im vergangenen Jahr im Tierheim Schwandorf abgegeben. Der Tierfreundekreis Bad Kötzting vermittelt jährlich bis zu 250 Katzen, in Kelheim waren es 2017 zwischen 150 und 200 Katzen.

Die Tiere werden in den Tierheimen aufgenommen, verpflegt und medizinisch versorgt. Die Heime, die sich vor allen durch Mitgliederbeiträge und Spenden finanzieren, übernehmen dafür erst einmal die Kosten – obwohl die Versorgung von Fundtieren eigentlich eine kommunale Aufgabe ist. Die meisten Gemeinden im MZ-Verbreitungsgebiet haben aber seit mehreren Jahren Verträge mit den Tierheimen abgeschlossen. Die Tierschutzvereine übernehmen seitdem die Fürsorge für Fundtiere gegen eine jährliche Pauschale.

Das Tierheim in Cham zog vor Gericht

Damit sind die meisten Organisationen gut gefahren, im Landkreis Cham gab es aber Probleme. Nicht alle Kommunen wollten für die Betreuung der Fundtiere im Heim zahlen, deswegen zog das Tierheim unter der Leitung von Jörn Hund vors Gericht. Viele Gemeinden haben gut mit dem Verein zusammengearbeitet, betont Hund „Nur ein paar haben es nicht eingesehen“, sagt er. Die Klage aus Cham ging bis ans Bundesverwaltungsgericht. Jetzt wurde entschieden: Wer ein ausgesetztes, verletztes oder entlaufenes Tier am Straßenrand findet, muss es grundsätzlich zunächst zur Gemeinde und nicht in ein Tierheim bringen.

„Was sollen die Mitarbeiter mit einem blutüberströmten Hund im Rathaus anfangen?“ Gabi Hahn, Vorsitzende des Tierschutzvereins in Schwandorf



Im Landkreis Cham sorgte der Beschluss für Zufriedenheit beim Tierheim – anders sieht es in den Nachbarlandkreisen aus. Für „völligen Blödsinn“ hält Christine Hirschberger die Entscheidung. Sie ist zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins für Regensburg und sagt: „Dieser Weg wäre gar nicht praktikabel.“ Auch Gabi Hahn, die das Tierheim im Landkreis Schwandorf leitet, pflichtet ihr bei. „90 Prozent der Fundtiere werden außerhalb der Öffnungszeiten einer normalen Behörde abgegeben“, erklärt sie. Die meisten Tiere kommen am Wochenende, wenn die Leute viel Zeit an der frischen Luft verbringen, oder nach Feierabend zu ihnen. Die viel drängendere Frage für Gabi Hahn aber: „Was sollen die Mitarbeiter mit einem blutüberströmten Hund im Rathaus anfangen?“



Die meisten Kommunen haben einen Vertrag

Deshalb ist sie froh, dass im Landkreis Schwandorf die Versorgung der Fundtiere fast flächendeckend geregelt ist. Die Kommunen zahlen dort 50 Cent pro Einwohner an das Tierheim. Vor acht Jahren wurde diese Regelung erstmals mit der Stadt Schwandorf getroffen, peu à peu zogen die Gemeinden nach. Am Anfang sträubten sich einige gegen die Abgabe. „Dann wurde bei ihnen ein Tier gefunden und sie wollten doch einen Vertrag eingehen“, erklärt sie. Bis auf Trausnitz haben nun alle Kommunen im Landkreis einen Vertrag mit dem Heim.

Im Landkreis Kelheim zahlen die Kommunen laut der Vorsitzenden Monika Pledl zwischen 300 und 6000 Euro an die Tierhilfe. Das reicht bei Weitem nicht aus. Die Unterfinanzierung lässt sich an den Kosten für die medizinische Versorgung ablesen. Etwa 150 000 Euro fließen pro Jahr vom Verein an Tierärzte.

Ähnlich sieht es im Neumarkter Tierheim aus. Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Vorsitzenden Waltraud Fuchs jährlich auf 160 000 Euro. Mehr als ein Viertel davon, 45 000 Euro, sind Tierarztkosten. Anders als in Kelheim zahlen in Neumarkt die Kommunen einen Tagessatz von 15 Euro pro Fundtier. Dafür übernimmt das Tierheim die Verantwortung für die Tiere. „Trotzdem zahlt keine Kommune das Geld freiwillig“, sagt Waltraud Fuchs.

Vor allem Fälle, bei denen Tiere nach einem Unfall direkt zur Klinik gebracht wurden, führten in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen mit einigen Gemeinden. Doch auch hier brachte der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts Klarheit. „Das Gericht sagt ganz klar: Wenn das Tier sofort ärztliche Hilfe braucht, kann der Schritt zum Rathaus nachgeholt werden“, erklärt Jörn Hund, der Vorsitzende aus Cham. Dann können die Tierheime im Nachhinein abrechnen. Das sei auch in seinem Sinne. „Unsere Aufgabe ist es, Tieren in Not zu helfen.“

Die Betreuung der Fundtiere ist durch die Verträge zwischen Kommunen und Tierheimen geregelt. Darunter fallen die Unterbringung, Futter und eine grundsätzliche medizinische Versorgung, wie Impfungen oder Entwurmungen. Bei größeren OPs, die nicht dringend sind, wird in manchen Tierheimen dagegen auf das Geld geschaut.

Teure OPs für Tiere sind selten



Im Tierheim im Landkreis Schwandorf entscheidet bei größeren Operationen der Arzt. Grundsätzlich ist das Heim laut der Vorsitzenden Hahn den Gemeinden gegenüber dazu verpflichtet, eine medizinische Versorgung zu gewährleisten. „Dafür sind die Verträge da.“ Doch Hahn muss auch aufs Geld schauen. Vor teuren Eingriffen, wie dem Einsetzen künstlicher Hüftgelenke, nimmt sie erst einmal Abstand, wenn das Tier auch ohne gut leben kann.

Ähnlich läuft es im Tierheim in Kelheim ab. Übliche Behandlungen, wie eine Kastration oder Impfungen, werden übernommen – bei der Weitervermittlung aber in Rechnung gestellt. „Wer nicht bereit ist, das zu zahlen, braucht kein Haustier“, findet Monika Pledl. Denn später würden auch Tierarztbesuche anstehen, die bezahlt werden müssen. Bei allen weiteren Eingriffen zähle immer die Aussicht, wie das Tier nach der OP weiterleben kann. „Bei einem alten Hund verzichten wir auf eine übergroße Prozedur“, sagt Pledl. Dabei kann sie auch vor harten Entscheidungen nicht zurückschrecken. „Wir müssen uns leider auch zum Einschläfern durchringen.“

„Wenn das Tier eine reelle Chance hat, noch ein paar schöne Jahre zu erleben, darf Geld keine Rolle spielen.“ Jörn Hund, Vorsitzender des Vereins „Tierheim Cham“



Jörn Hund dagegen nimmt auch mal mehr Geld in die Hand. „Wenn das Tier eine reelle Chance hat, noch ein paar schöne Jahre zu erleben, darf Geld keine Rolle spielen.“ Dann dürfe eine Hüft-OP für einen Hund auch 3000 Euro kosten. Er verliere aber nie das Wohl des Tieres aus den Augen. Bei schwerkranken Lebewesen werde Leiden nicht verlängert.

