Tiere Tierquälerei: Ermittler berichten über Fortschritt Nach den Tierquälerei-Vorwürfen gegen einen großen Milchviehbetrieb im Allgäu will die Staatsanwaltschaft den Stand der Untersuchung vorstellen.

Mail an die Redaktion Eine Kuh in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb streckt ihren Kopf durch die Holzlatten eines Stalls. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Memmingen.Es gebe einen Fortschritt bei den Ermittlungen, erklärte ein Sprecher der Anklagebehörde am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen für Mittwochnachmittag zu einer Pressekonferenz nach Memmingen eingeladen.

In dem Großbetrieb in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) sollen Kühe misshandelt worden sein. Eine Tierrechtsorganisation hatte entsprechende Videoaufnahmen öffentlich gemacht. Das Unternehmen war auch am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat es nach Bekanntwerden der Vorwürfe „Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen zum Nachteil der Betreiberfamilie“ des Hofs gegeben. Auch dazu wollen sich die Ermittler äußern.