Tierschutz Tiertransporte bleiben umstritten Etliche Landkreise in Ostbayern stellen weiterhin keine Vorzeugnisse für Rindertransporte in bestimmte Drittländer aus.

Mail an die Redaktion Kälber werden auf einem Lastwagen transportiert. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Regensburg.Mehrere Veterinärämter in Ostbayern stellen weiter keine Vorzeugnisse für Rinder-Transporte in bestimmte EU-Drittländer aus. Der Grund dafür ist ein Bericht von Tierärzten, die die Entlade- und Versorgungsstationen in Russland überprüft haben. Die Initiative für die Weigerung verschiedener Landkreise geht vom Landratsamt Landshut aus. Ebenfalls keine Bescheinigungen werden derzeit etwa in Straubing-Bogen, Deggendorf, Kelheim und Cham ausgestellt. Der Pressesprecher des Landratsamtes Cham, Friedrich Schuhbauer, verweist aber gleichzeitig darauf, dass es in den vergangenen Monaten auch gar keine Anfragen wegen Tiertransporten in Länder wie Kasachstan, Usbekistan oder Tadschikistan gegeben habe.

