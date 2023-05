Eishockey-Vizeweltmeister Tiffels wechselt von München nach Berlin

Eishockey-Vizeweltmeister Frederik Tiffels verlässt den EHC Red Bull München und wechselt zu den Eisbären Berlin. Das teilte der Hauptstadt-Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mit. Der 28 Jahre alte Tiffels hatte die deutsche Nationalmannschaft am Wochenende mit seinem Tor in der Overtime gegen die USA sensationell ins Finale der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland geschossen, wo das Team Kanada unterlag.

dpa