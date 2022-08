Film Til Schweiger will mit „Lieber Kurt“ Oscar holen

Der Regisseur, Produzent und Schauspieler Til Schweiger will mit „Lieber Kurt“ für Deutschland ins Rennen um die Oscars gehen. Die Verfilmung des Bestsellers „Kurt“ von Sarah Kuttner erzählt die Geschichte vom Schicksal einer jungen Patchwork-Familie, Schweiger spielt eine der Hauptrollen. Darüber hinaus seien acht weitere Filme bei German Films eingereicht worden, teilte die Auslandsvertretung des deutschen Films am Dienstag in München mit.

dpa