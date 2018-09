Fernsehen Tilo Prückner als Rentnercop Der Schauspieler jagt wieder Verbrecher – und spricht über seinen Urahn. Der war einst Bürgermeister von Regensburg.

Von Alois Braun

Mail an die Redaktion Im Oktober wird Tilo Prückner 78 Jahre alt. Wer mit ihm spricht, merkt ihm das Alter nicht an. Foto: Stephanie Pilick/dpa

München.Erstmals der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Tilo Prückner als Stehgeiger Hännschen Wurlitzer im Kinoerfolg „Bomber und Paganini“. Damals bekam er für die Rolle an der Seite von Mario Adorf den Deutschen Darstellerpreis. Den Regensburgern dürfte er aktuell vor allem durch die Serie „Kommissarin Lucas“ im Gedächtnis sein. Dort spielt er den verschrobenen Vermieter der Polizistin. Ab September ist er in neuen Folgen der ARD-Vorabend-Serie „Die Rentnercops“ zu sehen.

„Ich lege Wert darauf, dass ich meine Meinung sage, auch wenn das negative Auswirkungen haben könnte.“ Tilo Prückner



78 Jahre alt wird Tilo Prückner im Oktober. Wer mit ihm spricht, merkt ihm das Alter nicht an. Engagiert, ideenreich und lebendig stellt er sich den Fragen. Kein Zweifel, bei ihm weiß man, woran man ist: „Ich lege Wert darauf, dass ich meine Meinung sage, auch wenn das negative Auswirkungen haben könnte.“ Er lacht. „Im Alter kann ich das auch immer besser, weil ich nichts mehr zu befürchten habe. Rückwirkend betrachtet hätte ich das auch früher schon viel öfter so machen sollen.“

Wir müssen für die Wirtschaft leben, anstatt, dass die Wirtschaft sich nach den Menschen richtet. Das ist doch pervers.“ Tilo Prückner



Auch politisch hat er einen klaren Standpunkt. „Ich habe das Interesse an den politischen Parteien fast vollständig verloren, aber nicht an der Politik“, sagt er. Der gegenwärtige Zustand der Welt lässt ihn nicht kalt, sein Engagement für aktuelle politische und gesellschaftliche Probleme ist unverkennbar. „Ich komme ja aus der linken Ecke. Deshalb habe ich mich auch bei Sarah Wagenknechts ,#aufstehen’ eingetragen. Ehrlich gesagt bin ich aber pessimistisch, was die Zukunft angeht. Wir müssen für die Wirtschaft leben, anstatt, dass die Wirtschaft sich nach den Menschen richtet. Das ist doch pervers.“ Nicht zuletzt, weil er klar Stellung bezieht, wird er oft als Exzentriker beschrieben. Prückner sagt dazu: „Sicher bin ich nicht ganz so angepasst und glatt, wie andere. Aber ein Exzentriker bin ich eher nicht. Ich habe ein ganz normales bürgerliches Leben geführt, musste Geld verdienen, die Miete zahlen und die Kinder in die Schule bringen.“

Mitgründer der Schaubühne

Geboren wurde Tilo Prückner in Augsburg, wuchs in Stadtbergen auf. Der Schauspieler stammt aus einer Arztfamilie und hat einen jüngeren und einen älteren Bruder. Selbst Arzt werden wollte er jedoch nie. „Das war nicht meins. Ich wollte eher Expeditionsleiter werden. Die Betonung liegt dabei auf Leiter.“ Er lacht: „Ich war schon immer notorisch auffallenssüchtig.“ Gereizt an so einem Beruf hätte ihn vor allem das Abenteuer. Bedauernd sagt er: „Diese Art Abenteuer gibt es aber heute nicht mehr, es kommen einem ja inzwischen auch am Amazonas die Einheimischen mit Adidashosen entgegen.“ Auf Reisen ist der geschiedene Schauspieler aber trotzdem noch gerne. „Italien und Indien sind meine Lieblingsreiseziele“, erklärt er, „aber leider wird die ganze Welt immer ähnlicher und das Reisen verliert an Reiz.“

Kürzlich war er mit seiner Freundin in Italien, besuchte Kalabrien und die Stadt Neapel. Und Dreharbeiten führten ihn in diesem Jahr nach Thailand.

Als Prückners Eltern starben, kam er in ein Waisenhaus nach Nürnberg, tauschte das Gymnasium in Augsburg mit einem in der Frankenmetropole. 1958 machte er dort das Abitur und studierte in Erlangen Jura. „Als Notlösung und zum Übergang“, sagt er. „Damals war man ja erst mit 21 Jahren volljährig. Mein Vormund war gegen die Schauspielerei, weil er Angst hatte, dass ich auf die schiefe Bahn geraten könnte. Deshalb konnte ich erst ab 1961 die Schauspielschule in München besuchen.“ Die ersten Engagements als Schauspieler brachten ihn in Städte wie St. Gallen, Oberhausen und Zürich. Der Vater von zwei Söhnen war viel unterwegs. „Das war natürlich nicht immer einfach, zumal ich Alleinverdiener war. Aber wer sich für die Schauspielerei entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass ihn solch ein Leben erwartet.“ Erstmals kam er dann 1970 nach Berlin, gründete mit Peter Stein die Schaubühne, „die damals avantgardistischste Bühne Deutschlands“, erzählt er.

„Die Rolle nähert sich mir immer mehr an. Ich bin nicht viel anders als der Typ in der Serie.“ Tilo Prückner



Neben vielen Hauptrollen nahm Tilo Prückner aber schon bald auch kleinere Rollen an, um Geld zu verdienen. Im Laufe der Jahre hat er in unzähligen Serien und Filmen mitgewirkt. „Das hat den Vorteil, dass mich die Leute als Schauspieler wahrnehmen und nicht auf eine gespielte Figur reduzieren oder auf der Straße gar mit einem Rollennamen ansprechen.“ Seit 2015 spielt er den Edwin Bremer in der Erfolgsserie „Die Rentnercops“.

Er lacht auf die Frage, ob diese Rolle ein Glücksfall sei, da er ja mit der Serienfigur altern könne. „Die Rolle nähert sich mir immer mehr an. Ich bin nicht viel anders als der Typ in der Serie.“ Eine weitere Staffel im nächsten Jahr will er mindestens noch drehen. „Ich mache das sehr gerne, habe aber jedes Mal Angst, ob ich es noch gut hinkriege. Für die neue Staffel ist es mir, glaube ich, ganz gut gelungen.“ Ebenfalls noch in diesem Jahr sollen Dreharbeiten zu einer weiteren Folge der „Kommissarin Lucas“ stattfinden. Das heißt aber nicht automatisch, dass Prückner in Regensburg sein wird. „Nur die Außenaufnahmen werden hier gedreht. Der Rest wird in München gemacht.“

Straße nach Onkel benannt

Nichtsdestotrotz mag er die Stadt und ihre Umgebung. „Ich habe mir auch schon Weltenburg oder die Walhalla angeschaut“, erzählt er begeistert. Und es gibt noch einen Bezug zu Regensburg: „Die Hermann-Geib-Straße und das Straußgäßchen sind nach Vorfahren meiner Familie benannt.“ Hermann Geib war von 1903 bis 1910 Regensburgs erster Bürgermeister, beziehungsweise Oberbürgermeister. Geib war ein Onkel von Prückners Großmutter väterlicherseits.

Im Herbst wartet dann ein Schmankerl auf Tilo Prückner. „Ich werde mit Mario Adorf wieder eine Gaunerkomödie drehen. Da freue ich mich sehr drauf, Mario ist ja nochmal zehn Jahre älter als ich!“ Der Film wird „Alte Bande“ heißen und ganz grob an „Bomber und Paganini“ anschließen. Und auch für seinen ersten Roman „Willi Merkatz wird verlassen“, plant er einen Nachfolger „sobald es die Zeit zulässt“. Die neue Staffel der Serie „Die Rentnercops“ startete am 5. September.

