Fussball Tim Hoogland rettet Bochum 1:1 gegen Regensburg

Mail an die Redaktion Bochums Patrick Fabian (l) und Marco Grütter von Regensburg haben eine Meinungsverschiedenheit. Foto: Bernd Thissen

Bochum.Mit dem siebten Heimspiel in Serie ohne Niederlage hat der VfL Bochum nach einer turbulenten Saison die Zweitliga-Spielzeit beendet. Die Revierelf kam am letzten Spieltag am Sonntag zu einem 1:1 (0:0) gegen den SSV Jahn Regensburg und landete damit auf Rang sechs. Die Oberpfälzer, die zweitbester Aufsteiger hinter Holstein Kiel wurden, kamen auf den fünften Platz. Vor 20 811 Zuschauern im Bochumer Stadion erzielte Marco Grüttner mit seinem 13. Saisontreffer in der 64. Minute das 1:0 für die Gäste. Der Ausgleichstreffer gelang den Bochumern in der 87. Minute durch Tim Hoogland.