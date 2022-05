3. Liga Timo Rost neuer Trainer beim FC Erzgebirge Aue

Timo Rost wird in der neuen Saison Trainer des Zweitliga-Absteigers FC Erzgebirge Aue in der 3. Fußball-Liga. Das gaben die Auer und Rosts bisheriger Verein SpVgg Bayreuth am Samstag bekannt. Mit den Franken war Rost zuvor in die 3. Liga aufgestiegen und hatte zudem die 1. DFB-Pokal-Runde erreicht. „Wir sind sehr froh, dass uns diese wichtige Personalentscheidung gelungen ist und wir nun Planungssicherheit haben. Timo hat als einstiger Spieler und jetziger Trainer einen großen Erfahrungsschatz und das Können, hier in Aue eine gute und erfolgreiche Arbeit zu leisten“, sagte Aues Präsident Helge Leonhardt. Über Vertragsmodalitäten wurden noch keine Angaben gemacht.

dpa