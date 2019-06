Verkehr Tirol: Blockabfertigungen bis zum Abend Die Behörden wollen in Kiefersfelden (A93) und Füssen im Allgäu (A7) weiterhin nur eine bestimmte Zahl an LKWs durchlassen.

Mail an die Redaktion Der Verkehr staut sich. Foto: Matthias Balk/Archiv

Kiefersfelden.An den Grenzübergängen Kiefersfelden (Inntalautobahn/A93) und Füssen im Allgäu (A7) lässt die Tiroler Polizei noch bis in die Abendstunden nur eine bestimmte Anzahl an Lastwagen passieren. Das kündigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion an. Das genaue Ende der Blockabfertigungen am Samstag hänge vom Verkehrsaufkommen ab. Die deutsche Polizei rechnete mit langen Staus auf den Autobahnen.

Weil sich Lastwagen wegen der Blockabfertigungen vor der Grenze stauten, kam der Verkehr am Vormittag zwischen dem Autobahndreieck Inntal und dem Grenzübergang zeitweise zum Erliegen, wie ein Sprecher der Polizei Oberbayern-Süd sagte. Später floss der Verkehr dort wieder. Auch am Grenztunnel Füssen in Richtung Reutte in Tirol gab es in den Morgenstunden Blockabfertigungen von Lastwagen und Staus.