Wahlen

Tirol vor Neuauflage des schwarz-grünen Bündnisses

Die konservative ÖVP in Tirol hat sich mit den Grünen auf einen Koalitionspakt geeinigt. Die Gremien der Parteien müssen der Neuauflage des Bündnisses an diesem Mittwoch noch offiziell zustimmen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Voraussichtlich am Donnerstag will Ministerpräsident Günther Platter gemeinsam mit dem Koalitionspartner das Programm für das österreichische Bundesland in den kommenden Jahren der Öffentlichkeit präsentieren.