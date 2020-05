Anzeige

Gesundheit Tiroler Landeschef Platter froh über anstehende Grenzöffnung Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) hat sich erfreut über die anstehende Öffnung der Grenzen zwischen Deutschland und Österreich ab dem 15.

Mail an die Redaktion Günther Platter (Österreichische Volkspartei), Landeshauptmann von Tirol, spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Innsbruck.Juni gezeigt. Offene Grenzen seien die „absolut größte Unterstützung“ für den Tourismus in Tirol, sagte Platter bei einer Landtagssitzung am Mittwoch in Innsbruck. Die Absicht sei nun klar, „dass ab dem 15. Juni die Öffnung der Grenzen gegeben sein wird.“

Die österreichische Bundesregierung hatte am Mittwochmorgen verkündet, dass die Grenze zu Deutschland am 15. Juni geöffnet werden sollen. Bereits ab Freitag sollen nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden.

Der Tourismus in Österreich stand aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt praktisch still. Am 29. Mai dürfen Hotels und Beherbergungsbetriebe in Österreich wieder öffnen. Der österreichische Tourismus ist allerdings stark abhängig von Gästen aus Deutschland. Daher hatten zuletzt viele Landespolitiker in der Alpenrepublik und auch die Touristiker auf eine Grenzöffnung gepocht.