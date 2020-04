Fallzahlen Tirschenreuth hat höchste Infektionsrate Die nördliche Oberpfalz liegt deutschlandweit vorne. Auch bei den Todesfällen gibt es eine traurige Spitzenposition.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Die Menschen in Mitterteich dürfen wieder ohne Passierschein durch die Stadt laufen. Die Ausgangssperre ist aufgehoben worden. Foto: Nicolas Armer/dpa

Mitterteich.Im Stadtgebiet von Mitterteich ist seit Dienstag die Ausgangssperre aufgehoben und an die derzeit bayernweit geltenden Vorschriften angepasst worden. Die Zahlen der Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen in der 6500-Einwohner-Stadt nicht mehr so stark gestiegen wie in den Wochen zuvor. Entwarnung bedeutet das aber noch nicht.

RKI: Höchstes Aufkommen

Laut dem Robert-Koch-Institut hat der Landkreis Tirschenreuth derzeit noch immer deutschlandweit das höchste Aufkommen bei den Infektionen. Auf 100 000 Einwohner kommen aktuell 1130,97 Infizierte. Zum Vergleich: In Regensburg-Stadt sind es auf 100 000 Einwohner lediglich 193,96 in München 251,37.

Die nördliche Oberpfalz hat sich damit seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie in Mitterteich Mitte März zur am schwersten betroffenen Region entwickelt. Von den bislang 90 Todesfällen in der Oberpfalz betreffen laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 48 den Landkreis Tirschenreuth, 16 den Landkreis Neustadt an der Waldnaab und vier die Stadt Weiden. Damit sterben drei Viertel aller Menschen an oder mit einer Corona-Infektion in dieser Ecke Bayerns.

Bereits seit der vergangenen Woche werden schwer an Covid-19-Erkrankte Personen aus der nördlichen Oberpfalz nicht mehr ausschließlich am Klinikum Weiden behandelt, sondern auch an andere Intensivstationen in der Region verteilt, wie der ärztliche Leiter des Krisenstabes, Dr. Jürgen Altmeppen, der Mittelbayerischen sagte.

Anzeige gegen Veranstalter

In Mitterteich gilt ein Starkbierfest am 7. März als möglicher Infektionsherd. Einen eindeutigen Beleg dafür gibt es allerdings nicht. Denn viele der schwer erkrankten Bürger hatten die Veranstaltung gar nicht besucht. Dennoch liegt eine Anzeige gegen die Veranstalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung vor. Die Staatsanwaltschaft Weiden prüft derzeit die rechtlichen Gegebenheiten.

Unterdessen stößt das Gesundheitsamt Tirschenreuth an seine personellen Grenzen. Deshalb werden Ärzte verschiedener Fachrichtungen gesucht, die die Mitarbeiter bei der Durchführung von Tests und der Ermittlung von Kontaktpersonen unterstützen. Landrat Wolfgang Lippert richtete einen Appell insbesondere an Ärzte im Ruhestand und in Elternzeit: „Nur gemeinsam können wir diese Herausforderung meistern, bitte helfen Sie mit.“

Bayernweit zählt das LGL mittlerweile 26 567 Corona-Infizierte, 6660 Menschen, also rund ein Viertel der Betroffenen, gelten als genesen.