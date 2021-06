Anzeige

Gesundheit Tirschenreuth liegt bei Inzidenz 0 Tirschenreuth wird als erster bayerischer Landkreis seit Monaten vom RKI mit einer Corona-Inzidenz von Null geführt.

Mail an die Redaktion Ein Ortsschild von Tirschenreuth. Foto: picture alliance/Armin Weigel/dpa/Archivbild

Tirschenreuth.Am Donnerstagmorgen wies er laut dem Dashboard des RKI (Stand 7.42 Uhr) keine gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf. Zuletzt waren demnach am 2. Juni zwei Neuinfektionen gemeldet worden.,

Tirschenreuth war lange Zeit Corona-Hotspot und wies zeitweise die höchsten Inzidenzzahlen in Deutschland auf. Seit einigen Monaten hat sich das Bild aber gewandelt und der Landkreis wies regelmäßig besonders niedrige Werte aus. Neben Tirschenreuth weist das RKI derzeit in Deutschland nur noch die Stadt Schwerin mit einer Inzidenz von Null aus. In den vergangenen Tagen galt dies kurzfristig auch für die Landkreise Friesland und Goslar.

Die bayernweite Inzidenz lag laut RKI am Donnerstagmorgen bei 21,9. Die höchsten Werte wiesen die Stadt Schweinfurt mit 73,0 und der Landkreis Lindau mit 57,3 auf, die niedrigsten Tirschenreuth und der Landkreis Bayreuth mit 1,0. Die Zahlen beruhen auf den Angaben des RKI vom Donnerstagmorgen. Sie können sich nachträglich noch ändern.(dpa)