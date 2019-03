Eishockey Titelverteidiger München in DEL-Playoffs ohne Jaffray Titelverteidiger EHC Red Bull München muss in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga auf Jason Jaffray verzichten.

Mail an die Redaktion Der EHC Red Bull München muss in den DEL-Playoffs auf Jason Jeffray verzichten. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Der Angreifer wird wegen einer Hüftverletzung operiert, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. Der 37-Jährige hatte bereits den Großteil der Hauptrunde angeschlagen verpasst und nur 17 Partien bestritten. Der Kanadier war 2015 nach München gewechselt und danach dreimal in Serie deutscher Meister geworden. Insgesamt erzielte der frühere NHL-Profi in 203 Ligaspielen 61 Tore und bereitete 74 vor.