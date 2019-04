Eishockey Titelverteidiger München vor erneutem Einzug ins DEL-Finale Titelverteidiger EHC Red Bull München steht kurz vor der vierten Finalteilnahme in Serie in der Deutschen Eishockey Liga.

Mail an die Redaktion Der Trainer von EHC Red Bull München, Don Jackson, macht sich Notizen. Foto: Tobias Hase

München.Dem Meister der vergangenen drei Spielzeiten fehlt nach dem 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) im fünften Derby-Halbfinale am Freitag gegen die Augsburger Panther nur noch ein Sieg. Für das Team von Trainer Don Jackson traf in dem erneut hart umkämpften Match Trevor Parkes (35. Minute) in Überzahl. In der Best-of-Seven-Serie führt München nun 3:2 nach Siegen. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig. Das sechste Halbfinale findet am Sonntag (14.00 Uhr) wieder in Augsburg statt. Als Endspielgegner steht bereits Vorrundensieger Adler Mannheim fest.