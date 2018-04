Eishockey Titelverteidiger München zieht ins DEL-Finale

Danny aus den Birken hält einen Schuss des Mannheimers Marcus Kink. Foto: Tobias Hase

München.Nach einem deutlichen Heimsieg spielt der EHC Red Bull München erneut um den Titel in der Deutschen Eishockey Liga. Der Meister von 2016 und 2017 demütigte die Adler Mannheim am Freitagabend mit 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) und zog mit dem notwendigen vierten Sieg im fünften Halbfinalspiel zum dritten Mal nacheinander ins Playoff-Finale ein. Auf seinen Gegner für die Best-of-Seven-Serie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft, die am kommenden Freitag beginnt, muss München mindestens bis Sonntag warten. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers gegenüber. Für die Adler Mannheim ist die Saison beendet.