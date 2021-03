Anzeige

Bundestag Tobias Zech legt Mandat und Ämter nieder Der CSU-Bundestagsabgeordnete legt wegen „Interessenskollisionen“ sein Bundestagsmandat und seine Parteiämter nieder.

Mail an die Redaktion Tobias Zech (CSU) bei einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag.

München.Der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech legt wegen möglicher „Interessenkollisionen“ sein Mandat und seine Parteiämter nieder. Das sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in München und bestätigte damit entsprechende Berichte von „Passauer Neue Presse“ und „Münchner Merkur“. Zech war im Mai 2020 in den Bundestag nachgerückt, nachdem Astrid Freudenstein (CSU) den Verzicht auf ihr Mandat erklärt hatte. Freudenstein wechselte als zweite Bürgermeisterin ins Rathaus von Regensburg. (dpa/ip)