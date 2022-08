Landkreis Miltenberg Tochter soll Mutter getötet haben: Hintergründe unklar

Eine Frau soll in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) ihre 82 Jahre alte Mutter getötet haben. Die Verdächtige kam wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mitteilten. Familienangehörige hatten die 82-Jährige am Montag tot in ihrer Wohnung entdeckt.

dpa