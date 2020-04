Unfälle Tod eines 13-Jährigen bei Rudertraining: Ringen um Prozess Fast fünf Jahre nach dem Tod eines 13-Jährigen beim Rudern am Starnberger See geht das Ringen um einen Strafprozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen weiter.

Merken

Mail an die Redaktion Justitia mit Holzhammer und Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Starnberg.Der Fall liegt nun erneut bei einer Starnberger Amtsrichterin auf dem Tisch.

Die Amtsrichterin hatte das Verfahren gegen die beiden Betreuer gegen Geldauflagen von 50 000 Euro und 12 000 Euro zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft München II legte dagegen Beschwerde ein. Sie hatte die beiden Betreuer wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Aus ihrer Sicht haben die beiden ihre Aufsichtspflicht verletzt. Auch die Anwältin der Eltern, Annette von Stetten, sieht ein „deutliches Verschulden“ der Übungsleiter.

Die Amtsrichterin kann nun ihre Einstellungsentscheidung zurücknehmen und doch einen Prozess ansetzen. Falls sie bei ihrer Entscheidung bleibt, muss sie diese dem Landgericht München II vorlegen. „Ich gehe davon aus, dass sie alsbald entscheiden wird“, sagte Amtsgerichtsdirektor Ulrich Kühn am Mittwoch. Fristen gebe es nicht.

Der beiden Übungsleiter hatten am 19. April 2015 mit 20 Kindern ein Training auf dem Starnberger See absolviert. Der 13-jährige Ruderanfänger übte ohne Schwimmweste oder Neoprenanzug in einem Einer-Rennboot. Abseits der Gruppe kenterte er und ertrank im acht Grad kalten Wasser.