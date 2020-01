Medien Tod von „Rosenheim-Cop“: Max Müller trauert um Freund Der österreichische Schauspieler Max Müller alias Polizist Michi Mohr in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ hat sich bestürzt über den Tod von Ermittler Joseph Hannesschläger gezeigt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Schauspieler Joseph Hannesschläger (l.), Max Müller (Mi.) und Igor Jeftic. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Wien.„Freund ist für mich ein Ehrentitel. Joseph war und ist ein Freund. Dementsprechend geht es mir“, sagte der 54-Jährige am Montag. Es sei gut, dass Hannesschläger bis zuletzt so kompromisslos gelebt und an der Seite seiner Frau gewesen sei, sagte Müller. Müller und Hannesschläger hatten sich vor rund 20 Jahren anlässlich der geplanten Serie kennengelernt und Hunderte von Folgen miteinander gedreht.

Hannesschläger hatte am Montag den Kampf gegen den Krebs im Alter von 57 Jahren verloren. Er verkörperte den Kommissar Korbinian Hofer in der Kultserie.