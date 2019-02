Todesstoß für die Kleinen

Für die kleinen Krankenhäuser wird die Neustrukturierung der Notaufnahmen zum Todesstoß. Ohne die Stufe „Basis-Notfallversorger“ werden den Häusern viele Patienten genommen, die Geld bringen. Mit Platzwunden ist eben nicht viel verdient.

Am Ende ist es in der deutschen Medizinlandschaft wie in der freien Wildbahn. Die Großen fressen die Kleinen auf. Eine furchtbare Vorstellung, wenn es um die medizinische Versorgung vor Ort geht.

Den Krankenhausmanagern ist das egal. Sie wollen nun von den Dänen lernen. Dort wird immer mehr zentralisiert. Aber aufgepasst: Nicht alles aus Dänemark ist Gold – auch wenn die Skandinavier zuletzt Handball-Weltmeister wurden.