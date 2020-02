Unfälle Tödliche Massenkarambolage auf der Autobahn 6 Starker Schneefall, rutschige Fahrbahn und schlechte Sicht: Der Wintereinbruch in Franken könnte Auslöser für einen tödlichen Serienunfall gewesen sein.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt über die Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Altdorf bei Nürnberg.Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 6 ist am Mittwoch ein 42-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Weitere 22 Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt, ein schwer verletzter Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 38-Jährige sei mittlerweile in einem stabilen Zustand, so die Ermittler.

Bei dem Unfall nahe Altdorf bei Nürnberg krachten 17 Fahrzeuge, darunter sieben Lastwagen, zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. „Zum Unfallzeitpunkt herrschte starkes Schneetreiben, die Straße war vermutlich rutschig und die Sicht schlecht“, sagte ein Polizeisprecher. Doch das sei nur eine Vermutung, betonte er. Mehrere Sachverständige sollen nun unter anderem Luftbildaufnahmen auswerten.

Die Autobahn in Richtung Nürnberg wurde komplett gesperrt. „Es wird mit Sicherheit Stunden dauern, bis das Trümmerfeld geräumt ist“, sagte der Sprecher. „Da draußen wird noch kräftig gearbeitet.“ Die Gegenfahrbahn wurde am Mittag wieder für den Verkehr freigegeben.