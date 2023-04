Prozess Tödliche Schlägerei in München: Anklage gegen 17-Jährigen

Nach einer tödlichen Schlägerei in München hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage wegen Totschlags gegen einen 17-Jährigen erhoben. Der Prozess am Landgericht München I solle am 4. Juli beginnen, bestätigte eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage am Donnerstag. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

dpa