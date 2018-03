Kriminalität Tödliche Schüsse in Kneipe: Ermittlungen dauern an Am späten Abend des 16. September 2017 betritt ein 62-Jähriger eine Kneipe im oberbayerischen Traunreut - und feuert. Zwei Männer sterben. Was war das Motiv? Das ist bis heute unklar: Knapp ein halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen dauern die Ermittlungen an. „Es wurden zahlreiche Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, die noch nicht alle eingegangen sind“, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein, Björn Pfeifer, auf Anfrage. Voraussichtlich noch im Frühjahr sei jedoch mit einem Abschluss der Ermittlungen zu rechnen, sofern sich keine neuen Ansätze ergäben.

Traunreut.Der damals 62-jährige mutmaßliche Täter sei weiter in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Er hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge in Traunreut am späten Abend des 16. September in der Kneipe „Hex-Hex“ zwei Gäste im Alter von 31 Jahren erschossen. Die Wirtin (50) und eine Besucherin des Lokals (28) überlebten schwer verletzt.

Unklar ist, ob sich Täter und Opfer kannten. Das Motiv der Bluttat gibt aber weiterhin Rätsel auf. Eine Beziehungstat komme nicht in Frage, hatte es nach der Tat geheißen. Der Schütze äußerte sich damals nicht zur Tat. Er wohnte in unmittelbarer Nähe des „Hex-Hex“. In seiner Wohnung wurde ein Gewehr samt Munition sichergestellt - die Tatwaffe. Der Mann hatte sie illegal besessen.