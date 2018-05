Kriminalität

Tödliche Schüsse in Kneipe: Mordanklage gegen Schützen

Nach den tödlichen Schüssen auf Gäste einer Kneipe in Traunreut hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Schützen wegen zweifachen Mordes angeklagt. Am späten Abend des 16. September 2017 hatte der damals 62-Jährige mit einem Gewehr das „Hex-Hex“ in dem oberbayerischen Ort betreten und sofort gefeuert. Danach schlug er mit dem Gewehr auf Gäste ein.