Aichach-Friedberg Tödliche Unfallflucht: Fahndung läuft Eine 23-Jährige wird von einem Auto angefahren und stirbt. Der Fahrer flieht mutmaßlich. Doch der Fall gibt einige Rätsel auf.

Polizei und Feuerwehr suchen das Unfallareal ab, nachdem eine 23 Jahre alte Fußgängerin ums Leben kam. Foto: Schmelzer/dpa

Schiltberg.In Schwaben ist eine junge Frau mutmaßlich von einem Auto erfasst worden und wenig später an den erlittenen Verletzungen gestorben. Von dem Wagen fehlte bis zum späten Samstagnachmittag jede Spur. Zeugen hatten die 23-Jährige in der Nacht zum Samstag in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) schwer verletzt auf einem Geh- und Radweg neben einer Kreisstraße gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. Die Frau kam aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Es werde „in alle Richtungen“ ermittelt, sagte ein Sprecher der Aichacher Polizei. Es war demnach noch völlig offen, ob die Frau versehentlich angefahren wurde oder ob es sich um eine vorsätzliche Tat handeln könnte. Zusammen mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft fahnde man intensiv nach dem Fahrzeug und dem Fahrer oder der Fahrerin, berichtete der Sprecher. Es gebe aber bislang keine neuen Erkenntnisse.

Es sei aber davon auszugehen, dass die Frau von einem Auto angefahren worden sei. Der Fahrer sei nach dem Zusammenstoß am frühen Samstagmorgen offenbar von der Unfallstelle im Ortsteil Allenberg geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit.

Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Nach Polizeiangaben haben sich bereits erste Zeugen gemeldet. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.