Mayrhofen Tödlicher Arbeitsunfall: Bus statt Seilbahn nehmen

Bei Wartungsarbeiten auf der Stütze einer Bergbahn in Mayrhofen in Tirol ist ein 52-jähriger Mann gestorben. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, saß er regungslos auf der Stütze. Nach der Bergung gelang es nicht, den 52-Jährigen zu reanimieren. Weil der Betrieb der Bergbahn am Sonntagnachmittag eingestellt werden musste, seien etwa 430 Personen von der Mittelstation der Ahornbahn mit Kleinbussen ins Tal gebracht worden, hieß es.

dpa