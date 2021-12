Anzeige

Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall: Felgenteil trifft Mann am Kopf Bei einem Arbeitsunfall ist in Mittelfranken ein 30 Jahre alter Mann gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weißenburg.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, arbeitete der Mann am Donnerstag in einer Werkstatt an einer Sprengringfelge. Aus noch ungeklärter Ursache habe sich der Sprengring der mehrteiligen Felge gelöst und den Mann am Kopf getroffen. Er erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat einen Gutachter eingeschaltet, um den Unfall zu untersuchen.

© dpa-infocom, dpa:211217-99-426968/2