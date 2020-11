Anzeige

Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall: Polizei sieht kein Fremdverschulden Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines Mannes in Niederbayern sieht die Polizei derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Waldkirchen.Der 52 Jahre alte Besitzer eines Sägewerks in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) war dort von einem Gabelstapler an einer Hauswand eingeklemmt worden und starb infolge seiner Verletzungen, teilte die Polizei am Montag mit. Warum sich das Fahrzeug am Sonntag in Bewegung setzte und den Mann tödlich verletzte, war zunächst unklar. Der Gabelstapler wurde nach Polizeiangaben sichergestellt.