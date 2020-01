Brände Tödlicher Hausbrand in Landshut Ein bettlägeriger Mann ist bei einem Hausbrand in Landshut ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden teils schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Dichter Rauch steigt aus dem brennenden Haus auf. Foto: Alexander Auer

Landshut.Am Donnerstagabend brach kurz nach 22 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Landshut aus. Die 88-jährige Frau konnte sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten, sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihren bettlägerigen, 91-jährigen Ehemann musste sie im Haus zurücklassen. Er wurde von den Einsatzkräften trotz sofortiger Suchmaßnahmen mit Atemschutzgeräten tot gefunden.

Auch ein zur Hilfe eilender 42-jähriger Mann aus einer nahe gelegenen Straße wurde bei dem Brand leicht verletzt. Das Gebäude wurde – trotz des Großeinsatzes aller umliegenden Feuerwehren – durch den Brand unbewohnbar, ein Abriss wurde in der Nacht in Erwägung gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 400000 Euro. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Landshuter Kriminalpolizei ist am Brandort im Einsatz. (dpa/pm)

