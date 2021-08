Anzeige

Unfälle Tödlicher Lkw-Unfall auf der A9: Richtung München gesperrt Ein Lkw-Fahrer ist am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Aus bislang unbekannten Gründen ist er am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn der Autobahn 9 Richtung München abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall wurde die Straße blockiert, die Autobahn in Richtung München wurde gesperrt. Laut Polizei wird der Verkehr über die A6 Richtung Nürnberg-Süd, auf die A73 und dann wieder auf die A9 umgeleitet. Die Bergungsarbeiten sollten bis in die späten Vormittagsstunden dauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

© dpa-infocom, dpa:210825-99-956920/3