Prozesse Tödlicher Messerstich an Supermarkt: Angeklagter schweigt Zu Beginn des Prozesses um einen tödlichen Messerangriff auf einen Bekannten vor dem Landgericht Passau hat der 26 Jahre alte Angeklagte am Dienstag geschwiegen.

Eine goldfarbene Justitia-Figur steht vor Aktenbergen, die sich auf einem Tisch stapeln. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Passau.Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last. Der 26-Jährige und sein Opfer sollen sich aus ihrem Heimatland gekannt und damals Streit gehabt haben. In Passau sollen sich beide zufällig wiedergetroffen und verabredet haben.

Zu dem Treffen hat der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft ein Küchenmesser mitgenommen. Dieses habe er dem anderen vor einem Supermarkt ohne Vorwarnung heimtückisch in die Brust gestoßen, um ihn zu töten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollte sich der 26-Jährige nach einem zurückliegenden Streit rächen, der noch im iranischen Teheran stattgefunden hatte. Den Angaben nach bestreitet der Angeklagte jedoch einen Tötungsvorsatz.

Im Gericht wurden am Dienstag Videos der Attacke gezeigt. Sie stammen unter anderem von Überwachungskameras vor dem Supermarkt sowie eines angrenzenden Parks. Darauf ist ein Mann zu sehen, der auf einen anderen zugeht. Nach einigen Sekunden flieht einer schnell. In der kurzen Zeit, in denen die beiden zusammenstanden, soll der eine dem anderen in die Brust gestochen haben - was aber nicht eindeutig zu erkennen ist. Das Opfer war einige hundert Meter entfernt tot zusammengebrochen.

Drei Angehörige des Opfers sind Nebenkläger, sie ließen sich im Prozess von Anwälten vertreten. Für das Verfahren sind fünf Prozesstage vorgesehen. Es sollen im Verlauf des Prozesses 24 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden.