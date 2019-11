Prozesse Tödlicher Raserunfall: Anklage fordert mehrjährige Haft Ein Wagen kracht in den Gegenverkehr. Zwei junge Frauen sterben, zwei andere sind schwer verletzt. Ein normaler Unfall - oder bewusste Rücksichtslosigkeit? Zwei Autofahrer wehren sich vor Gericht dagegen, dafür ins Gefängnis zu gehen. Es könnte aber auch anders kommen.

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justitia hält eine Waage in der Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Traunstein.Im Prozess um einen Unfall mit zwei toten jungen Frauen bei Rosenheim hat die Staatsanwaltschaft für die beiden angeklagten Autofahrer mehrjährige Haftstrafen gefordert. Für einen 25-Jährigen verlangte Staatsanwalt Jan Salomon am Dienstag in der zweiten Instanz vor dem Landgericht Traunstein drei Jahre und drei Monate, für den 26-Jährigen forderte er drei Jahre. Er sah die Vorwürfe der Anklage erneut bestätigt. Das Amtsgericht Rosenheim hatte beide bereits wegen fahrlässiger Tötung zu Gefängnisstrafen von zwei beziehungsweise zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Dagegen legten sie Rechtsmittel ein. Die Anwälte der jungen Männer plädierten auf Freispruch. Ihre Mandanten hätten den Unfall nicht verhindern können.

Im November 2016 hatte ein junger Autofahrer aus Ulm bei Rosenheim riskant überholt und wollte wieder einscheren. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ließen ihn aber die beiden einheimischen Fahrer nicht zurück in die Spur, obwohl Gegenverkehr in Sicht war. Der Wagen raste in ein entgegenkommendes Auto mit drei jungen Frauen. Die 21-jährige Fahrerin sowie eine 15-Jährige starben. Deren ältere und damals 19-jährige Schwester überlebte schwer verletzt.

Die Überlebende ist mit ihren Eltern nun ebenso Nebenklägerin wie der Vater und die Schwester ihrer ebenfalls getöteten Freundin. Sie schlossen sich am Dienstag dem Antrag der Anklagebehörde an - und wandten sich den Tränen nahe an das Gericht. „Was wir erleben, ist kaum in Worte zu fassen“, sagte der Vater der getöteten 21-Jährigen. Die Rechtslage sei doch klar, der Unfall eine Katastrophe. „Man kann sich nicht vorstellen, was wir als Eltern durchgemacht haben.“ Die Mutter der 15-Jährigen sagte: „Als Eltern sind wir der Auffassung, dass es ein Rennen war.“

Die Angeklagten und ihre Anwälte sehen das völlig anders. „Ich habe immer schon gesagt, ich wüsste keine Möglichkeit, wie ich den Unfall hätte verhindern können“, sagte der 25-Jährige in seinem Schlusswort. Er wandte sich um und sagte an die Familien der Toten gerichtet, er können jedem von ihnen in Augen schauen und sagen, „dass ich nichts für den Unfall kann“. Er war noch vor seinem Amtsgerichtsprozess bei einem waghalsigen Autorennen erneut von der Polizei gestoppt worden. Deshalb forderte Staatsanwalt Salomon für ihn nun eine höhere Strafe als für den 26-Jährigen. Dieser verzichtete auf ein Schlusswort.

Ihre Mandanten treffe keine Schuld an dem tragischen Unfall, betonten die Anwälte der beiden Freunde. Ein spontanes Rennen habe nicht stattgefunden, sagte einer der Anwälte. Es gelte „im Zweifel für den Angeklagten“. Der andere Anwalt sagte: „Der Überholende muss entscheiden, was er macht.“ Der Ulmer habe den Gegenverkehr zu spät gesehen.

Den Ulmer Autofahrer hatte das Amtsgericht Rosenheim wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, er akzeptierte das Urteil. Auch seine Beifahrerin war damals schwer verletzt worden.