Unfälle Tödlicher Ski-Unfall am Spitzingsee

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Schliersee.Ein tödlicher Ski-Unfall hat sich am oberbayerischen Spitzingsee (Gemeinde Schliersee) ereignet. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag fuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Penzberg am Vortag vom sogenannten Osthang in Richtung „Untere Firstalm“. Nach einem Steilstück, das einer unübersichtlichen Geländekuppe folgt, fuhr er ungebremst auf einen quer verlaufenden Ziehweg und stürzte dabei. Dabei zog er sich schwere Kopf- und mehrere innere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn noch nach München. Danach erlag er aber seinen Verletzungen.